Lula lamenta a morte de Maurício Soares: "sua referência inspirou não só a mim"

247 - O ex-presidente Lula manifestou pesar pela morte de Maurício Soares, que advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e prefeito de São Bernardo do Campo.

"Maurício Soares foi um homem pelo qual sempre tive profundo respeito por sua importante contribuição no início da minha carreira no movimento sindical e durante toda minha presidência no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Sua referência inspirou não só a mim, mas junto de outros homens e mulheres fez história com a fundação do PT, e se tornou o primeiro prefeito eleito pelo nosso partido em São Bernardo.

Neste domingo triste de despedida, envio meus mais fraternos sentimentos e desejo que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos."

Maurício Soares tinha 81 anos de idade, e a causa da morte não foi divulgada.

Ele foi prefeito de São Bernardo por três mandatos. Foi eleito pela primeira vez em 1988, pelo PT. Voltou à Prefeitura novamente em 1997, pelo PSDB. Assumiu o terceiro mandato como chefe do Executivo em 2001, após vencer pleito pelo PPS (Atual Cidadania) no ano anterior, mas em 2003 pediu afastamento do cargo por motivos de saúde. Na época, o vice-prefeito era William Dib, que assumiu o cargo.

Soares foi um dos fundadores do PT, do qual também foi presidente municipal, além do primeiro prefeito eleito do partido na cidade. Em nota, Cleiton Coutinho, presidente do PT em São Bernardo, falou do ex-companheiro. "Perdemos sem dúvida um dos nomes mais emblemáticos da política regional no Grande ABC. Que Deus console os familiares e amigos", disse.

