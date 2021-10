Lula lamenta grosseria de Ciro e cita Jesus Cristo: "perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem"

O ex-presidente Lula fez referência às acusações sem provas feitas pelo ex-ministro Ciro Gomes de que o petista conspirou pelo golpe contra Dilma. Também classificou como "banal" o posicionamento do pedetista. "Quem planta vento colhe tempestade", complementou edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como "banal" e "grosseiro" o posicionamento do ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), após o ex-governador do Ceará dizer, sem provas, que o petista conspirou a favor do golpe contra Dilma Rousseff em 2016.

"Foi banal, grosseiro. Às vezes fico pensando quando Jesus Cristo na cruz dizia 'Pai, perdoai os ignorantes. Eles não sabem o que fazem'. Não sei se Ciro teve Covid, disseram que quem teve Covid tem sequelas", afirmou Lula durante entrevista à Rádio Grande FM de Dourados (MS).

"Não é possível um homem que pleiteia a presidência possa falar as baixarias que ele falou. Só lamento que seja assim. Não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento colhe tempestade", complementou.

PUBLICIDADE

O ex-presidente defendeu Dilma. "Não podemos esquecer que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe, que usou de desculpa pedalada fiscal. O Brasil só piorou de lá pra cá. Falaram em ponte para o futuro, mas foi uma ponte para o abismo. Em 2014 tínhamos o menor desemprego da história e inflação controlada", disse.

Em 2016, a então presidente foi inocentada tanto pelo Ministério Público como por uma perícia do Senado.

PUBLICIDADE

Entrevista de Lula para a Rádio Grande FM de Dourados (MS) https://t.co/3vctVLZUMW — Lula (@LulaOficial) October 14, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE