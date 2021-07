Lula lidera com 15 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, diz pesquisa da Quaest Consultoria

De acordo com levantamento da Quaest Consultoria e Pesquisa e do banco Genial Investimentos, o ex-presidente Lula tem 43% dos votos, contra 28% de Jair Bolsonaro em primeiro turno. O petista também venceria no segundo turno por 54% a 33% edit

247 - Um levantamento da Quaest Consultoria e Pesquisa e do banco Genial Investimentos apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida eleitoral, com 43% dos votos, contra 28% de Jair Bolsonaro. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) alcança 10%, em terceiro lugar, seguido pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 7%. Os números foram publicados pelo jornal Valor Econômico.

Na simulação de primeiro turno, a pesquisa não mostrou pontuação dos outros possíveis candidatos - o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Brancos e nulos somaram 3%, e os que não souberam ou não responderam, 8%.

Segundo turno

De acordo com a pesquisa, o petista venceria Bolsonaro em um segundo turno por 54% a 33%.

Bolsonaro também perderia em segundo turno para Ciro Gomes (44% a 36%), para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) por 38% a 33%, e para o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) por 37% a 36%.

Os dados mostraram que Bolsonaro empataria em um segundo turno contra Doria (38% a 38%).

Segundo as estatísticas, o ex-presidente Lula tem 42% de rejeição. O índice está bem abaixo do patamar de Ciro (58%) e Bolsonaro (61%).

Dados da pesquisa

Foram entrevistadas 1.500 pessoas de 1 a 4 de julho nos 27 estados brasileiros. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%.

As entrevistas foram pessoais domiciliares usando tablets com georreferenciamento.

