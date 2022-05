Lula lidera com 44% dos votos, diz Ipespe

Jair Bolsonaro aparece em segundo, com 32% dos votos edit

247 - Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 13, mostra o ex-presidente Lula liderando com ampla margem a corrida pelo Palácio do Planalto. O petista tem 44% dos votos, e o segundo colocado, Jair Bolsonaro, aparece com 32%.

Os números de Lula se mostraram estáveis, enquanto Bolsonaro oscilou positivamente 1 ponto, dentro da margem de erro.

Primeiro turno:

Lula – 44%

Jair Bolsonaro – 32%

Ciro Gomes – 8%

João Doria – 3%

André Janones – 2%

Simone Tebet – 1%

Felipe d’Avila – 0%

Luciano Bivar – 0%

Vera Lúcia – 0%

Eymael – 0%

Branco/Nulo/Nenhum – 7%

Indecisos – 3%

Segundo turno:

Lula – 54%

Jair Bolsonaro – 35%

Branco/Nulo/Nenhum/Indecisos – 10%

A pesquisa ouviu 1 mil eleitores via telefone entre os dias 9 e 11 de maio. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, o índice de confiança é de 95% e o registro no TSE é BR-02603/2022.

