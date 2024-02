Lula lidera em cenários com Bolsonaro, Michelle e Tarcísio, mostra pesquisa encomendada pelo PL

Apoie o 247

247 - O instituto Paraná Pesquisas mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar, ao conseguir 44% dos votos, no levantamento sobre a eleição de 2026. Jair Bolsonaro (PL) ficaria em segundo lugar (42%). O Partido Liberal encomendou a pesquisa.

Na disputa com Michelle Bolsonaro, o petista alcançou 45%, contra 38% da ex-primeira-dama. As estatísticas foram publicadas na coluna de Lauro Jardim.

Na pesquisa, o presidente Lula também venceu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por 56% a 35%.

Foram entrevistados 2.026 eleitores de todos os estados brasileiros na segunda quinzena de janeiro.

🇧🇷 Lula lidera cenários em pesquisa para presidente encomendada pelo PL, visando 2026.



Cenário 1

🔴Lula 44%

🟢Bolsonaro 42%



Cenário 2

🔴Lula 45%

🟢Michelle Bolsonaro 38%



Cenário 3

🔴Lula 56%

🟢Tarcísio 35%



Paraná Pesquisas, JAN/2024. pic.twitter.com/AZjuJnJz1P — Eleições em Pauta (@eleicoesempauta) February 2, 2024

