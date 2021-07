Lula lidera pesquisa presidencial no estado de São Paulo

247 – O Instituto Ipespe, que fez pesquisa sobre a sucessão para o governo de São Paulo , também traçou cenários sobre a disputa presidencial no estado. No primeiro cenário, o ex-presidente Lula tem 30% das intenções de voto, contra 29% de Jair Bolsonaro, 7% de Ciro Gomes, 7% de João Doria e 6% de Luiz Henrique Mandetta. No segundo, Lula aparece com 32%, contra 29% de Bolsonaro, 10% de Ciro Gomes, 8% de Mandetta e 2% de Eduardo Leite.

Na disputa estadual, o ex-governador tucano Geraldo Alckmin como favorito. No principal cenário, ele tem 21% das intenções de voto. Alckmin, no entanto, seria superado por uma eventual aliança entre Fernando Haddad, do PT, e Guilherme Boulos, do Psol, que, somados, teriam 26% (14% de Haddad e 12% de Boulos).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.