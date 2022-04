Lula liga para Lupi para costurar apoio do PDT a sua candidatura

Com alguma frequência, o ex-presidente Lula liga para o presidente do PDT edit

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Mesmo com a pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República, Lula ainda não desistiu de ter o PDT em sua coligação. Com alguma frequência, o ex-presidente liga para Carlos Lupi, presidente nacional da sigla.

Em um telefonema recente, disparou: “deixa de ser teimoso. Vamos nos encontrar pessoalmente para conversar”.

Gaiato, respondeu Lupi: “eu que não me encontro pessoalmente com você. Se fizer isso, você me seduz”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE