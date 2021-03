Lula livre fez Jornal Nacional bater seu recorde de audiência no ano

Pronunciamento do ex-presidente, em que bateu na própria Globo, atraiu o interesse do público brasileiro edit

Por Lucas Rocha, na Fórum – O Jornal Nacional da última quarta-feira (12), que deu destaque ao discurso histórico proferido pelo ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, dois dias após ele ter todas as suas condenações anuladas, fez o telejornal da TV Globo bater recorde de audiência.

Segundo informações da colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, o telejornal atingiu seu maior índice no ano, com 32 pontos de audiência e 46% de televisores ligados na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, também houve recorde: 32 de audiência e 47% de participação nos televisores ( leia a íntegra na Fórum ).

