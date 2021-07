Lula manda recado à 'terceira via': "quem quer evitar polarização, se candidate"

247 - Líder em todas as pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu críticas de que ele só pensa na polarização com Jair Bolsonaro e não pretende abrir espaço para outras candidaturas e mandou um recado à chamada "Terceira Via": "Quem quiser evitar polarização, se candidate. É simples. Eu lembro que em 89 entrei como azarão, disputando com 12 candidatos. E fui pro 2o turno... Cada partido que tiver incomodado, basta lançar candidato".

A afirmação foi feita à Rádio Difusora de Goiás em entrevista na manhã desta terça-feira (27).

"Eu nunca fui presidente de mim mesmo. Era presidente do Brasil. Eu tinha um conselho que incluía desde o sem terra ao fazendeiro. E ouvia todo mundo. Hoje temos um presidente que não conversa com ninguém. Isolado. O que nós precisamos é de um presidente civilizado, humanista", disse.

PUBLICIDADE

O petista também afirmou que Bolsonaro é "um pregador de ódio. Só sabe transmitir ódio cada vez que abre a boca". "Bolsonaro se elegeu com bravatas e as bravatas vão caindo. Ele não levou a sério a questão da pandemia, chamou de gripezinha, não respeitou a ciência, não comprou vacina. Cometeu um verdadeiro desastre sanitário que levou a quase 550 mil mortos. E um dia será responsabilizado", continuou.

"Agora a fome voltou. E no ano que temos a maior produção do agronegócio nesse país, o povo brasileiro volta a passar fome? Não falta alimento no Brasil, falta dinheiro para as pessoas comprarem alimento", acrescentou.

Quem quiser evitar polarização, se candidate. É simples. Eu lembro que em 89 entrei como azarão, disputando com 12 candidatos. E fui pro 2o turno... Cada partido que tiver incomodado, basta lançar candidato. PUBLICIDADE July 27, 2021

Eu nunca fui presidente de mim mesmo. Era presidente do Brasil. Eu tinha um conselho que incluía desde o sem terra ao fazendeiro. E ouvia todo mundo. Hoje temos um presidente que não conversa com ninguém. Isolado. O que nós precisamos é de um presidente civilizado, humanista. — Lula (@LulaOficial) July 27, 2021

PUBLICIDADE

Na minha vida perdi 4 eleições. Sempre ia pra casa me preparar pra próxima... Já quem ganha tem que governar. Mas o Bolsonaro é um pregador de ódio. Só sabe transmitir ódio cada vez que abre a boca. — Lula (@LulaOficial) July 27, 2021

Bolsonaro se elegeu com bravatas e as bravatas vão caindo. Ele não levou a sério a questão da pandemia, chamou de gripezinha, não respeitou a ciência, não comprou vacina. Cometeu um verdadeiro desastre sanitário que levou a quase 550 mil mortos. E um dia será responsabilizado. — Lula (@LulaOficial) July 27, 2021

Agora a fome voltou. E no ano que temos a maior produção do agronegócio nesse país, o povo brasileiro volta a passar fome? Não falta alimento no Brasil, falta dinheiro para as pessoas comprarem alimento. — Lula (@LulaOficial) July 27, 2021

Assista a entrevista de Lula na Rádio Difusora de Goiás https://t.co/GuZc7lLE2k — Lula (@LulaOficial) July 27, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.