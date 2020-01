Lula nega convite para Flávio Dino se filiar ao PT: ‘tenho profundo respeito pelo PCdoB’

"Pelo profundo respeito que eu tenho pelo PCdoB, pelo PT, pelo Flávio Dino e pelo Fernando Haddad, jamais convidaria um membro do PCdo B para se filiar ao PT", escreveu o ex-presidente Lula no Twitter edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou a informação de que teria convidado o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), para se filiar ao PT com o objetivo de disputar a presidente da República em 2022.

"Pelo profundo respeito que eu tenho pelo PCdoB, pelo PT, pelo @FlavioDino e pelo @Haddad_Fernando, jamais convidaria um membro do PCdo B para se filiar ao PT", escreveu o ex-presidente Lula no Twitter.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, Lula sondou Flávio Dino para o governador voltar ao PT, mas não houve um convite formal. Os dois teriam conversado no último dia 18, com a presença da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), pouco antes de uma reunião na Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo.

A interlocutores, o governador afirma que sua estratégia é não ficar restrito à bandeira do “Lula Livre”.