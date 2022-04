Lula negocia acordo com PSD do Mato Grosso do Sul

Na quarta-feira, Lula se reuniu no hotel onde estava hospedado com o senador Nelsinho Trad, presidente do PSD no estado edit

247 - O ex-presidente Lula aproveitou sua passagem por Brasília para tentar assegurar o apoio a sua candidatura por parte do PSD do Mato Grosso do Sul. A informação é de Igor Gadelha, no Metrópoles.

Na quarta-feira, 27, Lula se reuniu no hotel onde estava hospedado com o senador Nelsinho Trad, presidente do PSD do Mato Grosso do Sul.

Segundo relatos, o ex-presidente sugeriu um acordo para o PT apoiar o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD), irmão de Nelsinho, na disputa pelo governo estadual neste ano.

Em troca, Lula teria pedido apoio do PSD à candidatura a senador do ex-governador Zeca do PT. O arranjo envolveria a desistência do PSD de lançar o juiz aposentado Odilon de Oliveira ao Senado.

Mato Grosso do Sul é considerado um dos entraves para a aliança do PT com Gilberto Kassab por ter um perfil mais conservador.

Lula também mantém conversas em busca de acordo com os diretórios do PSD de Minas Gerais e Pernambuco. Lideranças da legenda no Amazonas e na Bahia já declararam apoio ao ex-presidente.

