Lula oferece Meio Ambiente para Tebet e tenta resolver futuro de Marina

247 - Em reunião nesta sexta-feira (22), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu o Ministério do Meio Ambiente a Simone Tebet (MDB), informa o jornal O Globo. A senadora aceitou, desde que Marina Silva (Rede), também cotada para chefiar a pasta, concorde.

O acerto com Marina deve ocorrer ainda nesta sexta-feira, quando ela deve conversar com Lula. A alternativa mais comentada é nomear Marina à autoridade ambiental, mas ela negou ter interesse em assumir a função, que considera puramente técnica.

A pasta de preferência de Tebet, do Desenvolvimento Social, ficou nas mãos do PT, com a nomeação de Wellington Dias (PI). Ontem, em reunião com o presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), Lula disse que poderia oferecer o Ministério do Planejamento à senadora, mas, a pessoas próximas, ela disse que não teria interesse.

