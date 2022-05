Lula participa de ato com o Solidariedade

O ex-presidente receberá apoio do partido presidido por Paulinho da Força edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá o apoio do Solidariedade em um encontro nesta terça-feira (3) em São Paulo. O ato acontecerá às 10h no Palácio do Trabalhador.

Participarão do encontro presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) e outros membros dos partidos aliados. O credenciamento da imprensa é feito pelo Solidariedade, por meio deste link.

O ex-presidente terá sua candidatura à Presidência da República lançada oficialmente no próximo sábado (7). Lula já conseguiu unir em torno do seu nome partidos como PSB, PCdoB, Psol, Rede, PV e Solidariedade.

Outras legendas como MDB e PSD também estão na mira das articulações do petista.

Serviço:

Com Solidariedade e Lula a gente muda o Brasil

Data e horário: 03/05/2022, às 10h00

Local: Palácio do Trabalhador – Rua Galvão Bueno, 782 – Liberdade – São Paulo/SP

Credenciamento: https://forms.gle/zJE7N1QXjX5kLAww8

