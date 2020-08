Lula pede que STJ adie julgamento do triplex até que STF decida sobre a suspeição de Moro

O recurso de Lula no caso do triplex no Guarujá (SP) foi pautado pelo ministro Félix Fischer para ser analisado pela Quinta Turma do STJ nesta terça-feira edit

247 - A defesa do ex-presidente Lula solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o julgamento do recurso do ex-presidente no caso do triplex no Guarujá (SP) seja adiado até que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, segundo Bela Megale, do Globo.

O recurso de Lula foi pautado pelo ministro Félix Fischer para ser analisado pela Quinta Turma da corte nesta terça-feira (1).

O advogado Cristiano Martins Zanin argumentou que não poderá acompanhar a sessão no STJ, já que estará em outro julgamento de Lula no mesmo horário.

A defesa disse entender também que o julgamento no STJ só deveria ocorrer presencialmente, e não em sessão virtual, como está previsto.

