Lula prepara viagem ao Nordeste para fortalecer alianças políticas

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e o ex-presidente Lula (PT) se reuniram com os deputados petistas José Guimarães (CE) e Márcio Macedo (SE) para organizar a viagem do ex-presidente ao Nordeste, onde buscará fortalecer e ampliar alianças políticas.

Lula deve ser candidato à presidência em 2022, destacando-se, como dizem as últimas pesquisas de intenção de votos, como principal candidato para derrotar Jair Bolsonaro.

Com a presidenta do meu partido @gleisi e meus companheiros @guimaraes13PT e @MarcioMacedoPT construindo a agenda que faremos no Nordeste. Em breve tô chegando, pessoal!



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/wHevhK9rMX July 15, 2021

No Nordeste, Lula vai reencontrar antigos aliados e buscar novas parcerias mirando a eleição de 2022. Será a sua terceira viagem este ano com ampla dimensão política, depois de uma série de encontros que manteve com líderes políticos em Brasília e no Rio de Janeiro.

