Lula pressiona Padilha e entra na articulação política do governo após derrota na Câmara

Votação comandada por Arthur Lira derrubou as mudanças do governo no Marco Legal do Saneamento edit

247 – Após sofrer derrotas importantes na Câmara, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumirá a coordenação política do governo. A partir da próxima semana, ele convocará os presidentes e líderes de quatro partidos - MDB, PSD, União Brasil e PSB - que juntos controlam 12 dos 37 ministérios, para cobrar fidelidade nas votações. Esses partidos impuseram o primeiro revés significativo ao Palácio do Planalto, contribuindo para derrubar trechos dos decretos do presidente que alteravam o Marco do Saneamento.

Durante a plenária de instalação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável no Itamaraty, Lula reconheceu as dificuldades na tramitação de projetos do Executivo no Congresso e provocou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, segundo relata a jornalista Vera Rosa , do Estadão. Sentado ao lado do ministro, Lula mencionou de forma indireta as queixas sobre a falta de articulação política do Planalto e disse que Padilha fez um trabalho "extraordinário" para montar o Conselhão.

Lula espera que Padilha tenha a mesma capacidade de organizar e articular dentro do Congresso Nacional, o que facilitaria muito a vida. A plateia e o próprio Padilha riram.

