Lula: "quero ser presidente de um movimento pelo restabelecimento da democracia"

247 - Em mensagem publicada no Twitter nesta terça-feira (7), o ex-presidente Lula (PT) afirma que quer voltar à Presidência da República para liderar um "movimento pelo restabelecimento da democracia".

"Eu quero ser presidente de um movimento pelo restabelecimento da democracia. Que a gente possa colocar no coração de cada um de nós a indignação contra a miséria, a pobreza e o desalento que está caindo hoje nesse país. Vamos juntos pelo Brasil", escreveu.

Não é a primeira vez que Lula exalta a importância da união entre democratas contra o governo Jair Bolsonaro (PL). Falas neste sentido têm sido citadas pelo ex-presidente para justificar alianças e diálogos com antigos adversários políticos, como com Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa do petista.

"Não quero ser candidato do PT. Quero ser candidato de um movimento", tem repetido Lula.

