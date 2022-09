Lula recebe apoio de Nelson Jobim e Ayres Britto, ex-presidentes do STF, nesta quarta-feira

Ex-ministro do STF, Celso de Mello também já declarou voto em Lula no primeiro turno edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) recebeu nesta quarta-feira (28) mais uma vez o apoio à sua candidatura à Presidência da República por parte do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-ministro da Justiça Nelson Jobim, informa o g1.

É aguardado para as próximas horas o apoio do também ex-presidente do STF Ayres Britto. Ele deve reafirmar em vídeo que está com o petista.

Ex-ministro do Supremo, Celso de Mello já declarou voto em Lula no primeiro turno.

