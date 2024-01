Lula reforçará compromisso do Brasil com a unidade da China em encontro com chanceler

Apoie o 247

247 – Na iminente reunião entre o presidente Lula e o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Fortaleza nesta sexta-feira 19, o foco estará na reiteração do apoio brasileiro ao princípio de "uma só China". Este encontro ocorre quase um ano após a visita do presidente brasileiro à China, durante a qual procurou restabelecer as relações entre os dois países, abaladas durante o governo de Jair Bolsonaro. A expectativa é que Lula destaque o compromisso do Brasil em não reconhecer Taiwan como um Estado independente, alinhando-se à postura chinesa, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

A visita oficial de Wang ao Brasil visa fortalecer os laços bilaterais, sendo parte de uma estratégia de "relançamento das relações sino-brasileiras". Há uma clara intenção de elevar essa parceria para novos patamares, evidenciada pela inclusão do Brasil no primeiro circuito internacional de visitas do chanceler chinês este ano. A posição histórica do Brasil em apoio à "uma só China" será reforçada durante as discussões, que devem abordar não apenas questões relacionadas a Taiwan, mas também temas multilaterais e regionais.

O encontro entre Lula e Wang está inserido na agenda da presidência brasileira do G20, com o governo Lula buscando discutir a reforma da governança global, especialmente em relação a organizações econômicas como o Banco Mundial e o FMI. A recente expansão do grupo Brics também será tema de destaque. Durante a viagem à China no ano passado, Lula defendeu maior utilização da moeda chinesa no comércio global e explorou a possibilidade de usar o banco do Brics como alternativa ao dólar. A assinatura de acordos, incluindo um sobre a extensão do prazo de vistos, é esperada durante o encontro, refletindo o esforço mútuo para fortalecer os laços econômicos e diplomáticos entre Brasil e China.

