Lula retoma o debate político com entrevista a Kennedy Alencar

Ex-presidente falará sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pela primeira vez desde que sua defesa teve acesso às mensagens do ex-juiz edit

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma, nesta manhã, sua participação no debate público com uma entrevista ao jornalista Kennedy Alencar. Será sua primeira fala desde que seus advogados tiveram acesso aos diálogos da Vaza Jato, que comprovam o conluio formado por procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro para prendê-lo, com apoio dos Estados Unidos e da Suíça.

Lula poderá falar de suas expectativas sobre a suspeição do ex-juiz e também sobre a estratégia anunciada pelo ex-ministro Fernando Haddad de "colocar o bloco na rua" e ocupar espaços até as eleições presidenciais de 2022. Confira um tweet recente de Lula sobre a entrevista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.