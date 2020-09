Lula revela a lição que aprendeu nos últimos anos: o papel dos Estados Unidos em todos os golpes

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que governo estadunidense atuou nos golpes no Brasil, na Bolívia e no Equador edit

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou, em seu twitter, a mais importante lição que aprendeu nos últimos anos: a do papel dos Estados Unidos em todos os golpes recentes na América do Sul, como os que ocorreram no Brasil, na Bolívia e no Equador. Lula ficou preso 580 dias em Curitiba, por determinação da Lava Jato, operação que contou com apoio informal do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos – o que fere a lei brasileira.

Confira, abaixo, o tweet de Lula:

Nesses anos todos aprendi muitas lições. Uma delas foi o papel dos EUA. Todos os golpes na América Latina tem o dedo deles. Hoje está provado o dedo do Departamento de Justiça na Lava Jato. E o mesmo aconteceu com o @MashiRafael, no Equador, e com o @evoespueblo, na Bolívia. September 4, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.