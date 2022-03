Lula revela origem do relógio Piaget

Lula falou sobre relógio Piaget, que gerou críticas de bolsonaristas, em um encontro com parlamentares do PSol no Rio de Janeiro edit

Metrópoles - Lula falou há pouco, durante um encontro com parlamentares do PSol no Rio de Janeiro, sobre o relógio Piaget que usou num evento no sábado e gerou críticas de bolsonaristas, pelo suposto valor de R$ 80 mil. Disse ter ganhado o relógio quando era presidente e fez piada.

“O Stuckert quer que eu sempre tire foto dos quatro dedos e ninguém presta atenção no meu relógio, só nos quatro dedos, agora prestaram atenção em outra coisa”, brincou, referindo-se a Ricardo Stuckert, seu fotógrafo desde a época de presidente.

Segundo Lula, ele encontrou o relógio em meio ao seu acervo de quando foi presidente, onde estão milhares de presentes que ganhou durante os dois mandatos, entre eles diversos relógios.

