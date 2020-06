Lula sai em defesa do STF

O ex-presidente Lula afirmou ser "inadmissível a irresponsabilidade" de atos que pedem um golpe no País. Declaração veio após a PF prender a militante bolsonarista Sara Winter, que participou de manifestações pelo fechamento do STF edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou atos estimulados pelo bolsonarismo contra o Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira (15), a Polícia Federal prendeu em Brasília (DF) a militante bolsonarista Sara Winter, após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que investiga atos pró-golpe no Brasil.

"Qualquer instituição que faz parte da garantia do funcionamento da democracia no nosso país precisa ser respeitada em sua plenitude. É inadmissível a irresponsabilidade dessa manifestação agressiva contra o STF", escreveu o ex-presidente no Twitter.

A ativista pró-Jair Bolsonaro também chegou a publicar publicou um vídeo afirmando ter vontade de "trocar socos" com Moraes.

Os agentes da PF têm como objetivo o cumprimento de outros cinco mandados de prisão, todos contra lideranças do grupo '300 do Brasil', um acampamento de bolsonaristas que já foi desmantelado.

— Lula (@LulaOficial) June 15, 2020

