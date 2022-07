Lula: "se Bolsonaro brincar com a democracia, vai pagar um preço muito caro"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) pagará "um preço muito caro" se "brincar com a democracia", em referência aos arroubos autoritários e golpistas do atual chefe do Executivo.

O petista ainda garantiu que "qualquer coisa que for feita para defender a democracia, vocês podem ter certeza que estarei junto". As declarações foram dadas ao UOL, em entrevista nesta quarta-feira (27).

Lula criticou o Alto Comando das Forças Armadas por darem "palpites" sobre o processo eleitoral brasileiro, como vem fazendo, por exemplo, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. "As Forças Armadas não tinham que ficar dando palpite sobre urnas. Urna é uma questão da sociedade civil, do Congresso Nacional, dos partidos e da Justiça Eleitoral. Não é possível que com a quantidade de tráfico de armas e drogas nas nossas fronteiras a gente tem um ministro da Defesa preocupado com urna eletrônica porque o presidente está preocupado. Não, está errado".

