Lula se impõe no Jornal Nacional e diz que Bolsonaro parece o bobo da corte

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (25), em entrevista ao Jornal Nacional que Jair Bolsonaro (PL) "parece bobo da corte".

"O Bolsonaro sequer cuida do orçamento do Brasil. Quem cuida é o Arthur Lira. Os ministros ligam para o Lira, não pra ele. Temos que acabar com essa história de semipresidencialismo no regime presidencial", disse Lula.

"Ele vem mentir. Deputados não conversam mais. Governadores estão reféns de emendas secretas. Escárnio", acrescentou.

O ex-presidente também fez críticas à Lava Jato, citou os prejuízos da operação para a economia e defendeu o governo Dilma Rousseff.

