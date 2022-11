Lula se reúne com presidente do STF, Rosa Weber

Presidente eleito já se encontrou nesta quarta-feira (9), em Brasília, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda em Brasília nesta quartaf-eira (9), está reunido com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosas Weber.

Mais cedo, Lula se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Para integrantes da equipe de transição, o objetivo é reatar laços com o Legislativo e o Judiciário, esgarçados nos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. Presidido por Rosa Weber, a Suprema Corte foi um dos alvos dos ataques do bolsonarismo nesse período.

>>> Lira diz a Lula que ajudará na governabilidade e demonstra apoio à PEC da Transição

Segundo noticiou o jornal O Globo, Lula vai aproveitar o encontro com a ministra Rosa Weber e com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para mostrar que a questão ficou no passado e apresentar uma postura conciliatória. A medida faz parte do compromisso firmado em campanha por Lula de retomada da normalidade na política e reaproximação entre os Poderes. Além do Congresso, Lula propôs dialogar com os 27 governadores para criar um pacto federativo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.