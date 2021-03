Lula será vacinado na segunda e em algumas semanas começa a receber pessoas e andar pelo Brasil

247 - Lula deverá ser vacinado com a Coronavac na próxima segunda-feira (15) contra a Covid-19. As pessoas entre 75 e 76 anos começam a ser vacinadas em São Paulo na próxima semana - Lula tem 75. Segundo o infectologista e deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), depois de duas semanas, prazo para a imunização efetiva depois da vacinação, Lula começará a receber as pessoas e planejar viagens pelo Brasil.

Padilha, que é médico pessoal de Lula, disse ao Painel da Folha de S.Paulo que na pandemia o ex-presidente "está bem isolado e se cuidando na pandemia, não tem recebido pessoas. Com a vacina ele poderá voltar ao jogo político em algumas semanas e começar a receber pessoas”.Ao sair a notícia de que poderá ser vacinado semana que vem, Lula festou pelo Twitter: “Já tô com o braço preparado…”.

Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff foram convidados em 18 de dezembro pelo governador de São Paulo João Doria (PSDB) para se vacinarem contra a Covid-19, mas recusaram-se a furar a fila da faixa etária.

