Lula sinaliza volta do tempo das "vacas gordas" aos militares

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende retomar uma relação de respeito institucional e fortalecimento das Forças Armadas, caso retorne ao poder, segundo informa Igor Gielow , na Folha de S. Paulo. "O radar de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) captou e registrou as sinalizações recentes dos militares acerca das eleições deste ano. O atual favorito para vencê-las, contudo, não pretende por ora aproximar-se dos fardados", aponta o jornalista.

"O ex-presidente tem dito a aliados que a relação com os fardados será balizada na experiência pretérita: seus oito anos de governo (2003-10) são chamados de 'tempo das vacas gordas' mesmo por oficiais-generais que não podem ouvir falar do petista", escreve ainda Gielow.

"De fato os anos Lula foram relativamente generosos com a caserna. Em 2003, usando dados corrigidos do IISS (Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres), o gasto militar brasileiro estava na casa de US$ 45 por habitante. Oito anos depois, eram US$ 175 —a maior parte, contudo, gasta com pensionistas e aposentados. A partir da entrada de Nelson Jobim no Ministério da Defesa em 2007, foi estruturado um arcabouço institucional para a indústria de defesa e alguns marcos centrais do setor, como a Estratégia Nacional de Defesa. E veio a era dos grandes projetos militares, com o acordo Brasil-França que trouxe helicópteros e novos submarinos à frente", lembra o jornalista.

