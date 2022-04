Lula terá encontro com integrantes da Rede Sustentabilidade

A reunião do ex-presidente acontece na próxima quinta-feira (28) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um encontro na próxima quinta-feira (28) com integrantes da Rede Sustentabilidade em Brasília (DF).

Segundo a coluna de Guilherme Amado, publicada nesta terça-feira (26), a Rede caminha para apoiar o PT no primeiro turno da eleição presidencial, apesar da resistência de Marina Silva (AC), ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora.

No PT, a avaliação é que será o ex-presidente quem terá que conduzir essa conversa com sua ex-ministra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenções de voto

Nove institutos diferentes apontam que Lula está próximo de vencer a eleição no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma pesquisa, que não fez parte da análise dos institutos e foi contratada pelo banco de investimentos BTG Pactual junto ao Instituto FSB, mostrou o ex-presidente em primeiro lugar, com 41% dos votos. Na segunda posição ficou Jair Bolsonaro (PL), com 32%. O petista também ganha de Bolsonaro no segundo turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento Exame/Ideia, divulgado na última quinta-feira (21), mostrou que o ex-presidente vence Bolsonaro com uma diferença de quase dez pontos percentuais no primeiro turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE