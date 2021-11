Lula teria dito que pode dormir tranquilo com Alckmin na vice, informa Mônica Bergamo

Apoie o 247

247 – A jornalista Mônica Bergamo informa, em sua coluna desta terça-feira, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria voltado a trocar elogios com o ex-governador de São Paulo, que cogita trocar o PSDB pelo PSB. "O ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin voltaram a trocar recados, por meio de interlocutores, depois que a coluna revelou que lideranças do PT e do PSB tentam viabilizar uma chapa que una os dois para disputar a Presidência da República", informa Mônica.

"De acordo com pessoas que convivem com eles, tanto Lula quanto Alckmin estão serenos e não têm pressa para finalizar as conversas. Os dois sabem das dificuldades de uma união ainda no primeiro turno e não querem atropelar rituais políticos. Lula, no entanto, já avançou nos elogios ao ex-governador tucano. Segundo interlocutores, o petista afirmou que, com ele de vice, poderia dormir tranquilo", aponta. Alckmin não seria um conspirador a ajudaria na governabilidade.

