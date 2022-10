Lula usa as redes sociais para agradecer apoio de Helder Barbalho

"Agradeço seu apoio neste segundo turno. Vamos juntos pelo bem do Pará e do Brasil!”, postou Lula no Twitter edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para agradecer o apoio do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), à sua campanha presidencial.

“Encontrei hoje Helder Barbalho, governador do Pará reeleito no primeiro turno com a maior votação do Brasil. Agradeço seu apoio neste segundo turno. Vamos juntos pelo bem do Pará e do Brasil!”, postou Lula no Twitter com uma foto em que aparece ao lado do emedebista. Barbalho foi reeleito com 3,1 milhões de votos (70,41%).

Nesta quarta-feira (5), o MDB anunciou que liberou seus filiados para apoiar qualquer um dos candidatos à Presidência da República no segundo turno, o ex-presidente Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL). Na nota sobre o assunto, a legenda afirma que cobrará de ambos a partir de 1 de janeiro de 2023 a "defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito".

