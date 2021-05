"Lula vai buscar um nome empresarial para vice", diz Jaques Wagner

247 – O senador Jaques Wagner, um dos melhores amigos do ex-presidente Lula, aponta o caminho que será percorrido pelo líder petista na busca de um vice, em entrevista concedida a Andrea Jubé, no Valor Econômico. "Pra mim sempre será poderoso o binômio operário-empresário que houve em 2002. Já em 2018 eu propus o nome do Josué, mas as coisas aconteceram de outra forma, e hoje ele está trabalhando para ser presidente da Fiesp [Federação das Indústrias de São Paulo]. O Lula inevitavelmente vai buscar uma pessoa que seja complementar: como ele representa o social, vai buscar alguém que represente o empresarial", diz ele.

"Lula já é de centro, ele é de centro-esquerda. É uma injustiça querer contrapor um cara como o Lula ao atual presidente, um contrassenso. Lula foi um conciliador. Quando foi que o Lula propôs a fissura da sociedade brasileira?", questiona. Wagner também afirma que Bolsonaro tende a ser derrotado por seu radicalismo.

