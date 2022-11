Lula vai se reunir com Rosa Weber, Pacheco e Lira e reforça busca por estabilidade institucional

Presidente eleito conversa na próxima semana com os presidentes do STF, do Senado e da Câmara, no movimento chamado de “reconstrução nacional” edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende se encontrar na próxima semana com os presidentes dos três Poderes: a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal; o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, e o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara.

O movimento busca a estabilidade institucional e tem sido chamado de “reconstrução nacional”, informa o jornalista Valdo Cruz , da Globo, segundo quem a agenda acontece já no início da próxima semana. Ele estará em Brasília a partir de segunda-feira (7).

Passada a fase de conversas com os chefes de Poderes, que já veio após diálogos com alguns chefes de Estado, como Joe Biden, dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, da França, e Alberto Fernández, da Argentina, com quem se encontrou pessoalmente, o próximo passo será a viagem para a COP27, no Egito.

Lula foi convidado pelas autoridades do Egito e decidiu comparecer à conferência da ONU sobre mudanças climáticas a ser realizada entre 7 e 18 de novembro em Sharm el-Sheik. A expectativa é de que ele possa sinalizar o nome responsável por comandar o Ministério do Meio Ambiente em seu governo até a data do evento.

