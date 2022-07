Lula vai selar acordo com o MDB de 9 Estados para apoio na disputa presidencial

Até agora, PT e MDB já acertaram alianças, além do Amazonas, no Pará, Piauí, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte e Bahia edit

Reuters - Na segunda-feira, uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os emedebistas irão selar a aliança do MDB com o PT em nove estados, deixando sem palanque a candidata oficial emedebista, senadora Simone Tebet.

Em Brasília para eventos e reuniões nesta terça, o ex-presidente, que lidera as pesquisas para a corrida pelo Palácio do Planalto, abriu uma agenda para tentar acertar os palanques regionais.

Em reunião com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), Lula acertou o apoio à sua candidatura ao governo do Amazonas, em uma aliança que incluiu ainda o senador Omar Aziz (PSD-AM), candidato à reeleição.

Até agora, PT e MDB já acertaram alianças, além do Amazonas, no Pará, Piauí, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte e Bahia.

Dividido entre Lula, o presidente Jair Bolsonaro e quem defende a candidatura de Tebet, o MDB liberou os Estados para fazerem as alianças que melhor couberem aos diretórios regionais.

Parte do partido defende que, se o senador não decolasse até maio ano, o partido deve retirar sua candidatura, mas o presidente da sigla, Baleia Rossi, apoiado pelo ex-presidente Michel Temer, prefere apostar em Tebet e na aliança nacional com o PSDB.

Eduardo Braga, no entanto, defende que isso ainda seja discutido.

“O MDB está liberado neste momento, mas há uma questão que a gente obviamente precisa conversar. Nove dos 27 Estados já não estão no palanque do presidente Lula. Não teria palanque (para Simone). Essa questão precisa ser conversada com Lula e com Baleia”, disse Braga depois de uma conversa que sacramentou o apoio de Lula a sua candidatura.

O ex-presidente deve ir a Manaus no final deste mês ou no início de agosto, assim como a Belém, onde estará no palanque de Helder Barbalho.

