"Lula vencerá e Bolsonaro voltará para o esgoto", diz Gustavo Conde

247 - O linguista e jornalista Gustavo Conde, em entrevista à TV 247, prevê que a “concertação” democrática que está sendo conduzido pelo ex-presidente Bolsonaro auxiliará na eleição, e que a pessoa de Jair Bolsonaro voltará “para o esgoto de onde ele saiu” após eventual vitória do petista. Contudo, Conde alertou para o ódio que vem sendo espalhado nas redes bolsonaristas, e não subestima o peso disso.

“O que mais me preocupa nesse momento é que, favas contadas, Lula volta ao governo, com uma equipe e uma concertação diferente. Setores democráticos que antes não dialogavam dialogando. Um Congresso robusto do ponto de vista do progressismo. Isso para mim está dado, e o Bolsonaro voltando para o esgoto de onde ele saiu”, disse.

“E aí, e olha que eu não subestimo o bolsonarismo e o Bolsonaro, o que me preocupa é que o bolsonarismo vai operar à margem de um governo legítimo e estabelecido. Eles vão operar como o Trump faz nos Estados Unidos, mobilizando redes e ódio. Essa caixa de pandora de bicho feio foi destampada, não dá para tampar mais. Não vai ser fácil o Lula governar com as hostes e hordas bolsonaristas, que andam por aí propagando fake news”, alertou.

