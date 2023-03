Lula volta a despachar no Planalto na quarta-feira após pneumonia

Apoie o 247

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a despachar do Palácio do Planalto na quarta-feira após apresentar melhora de uma pneumonia leve, disse nesta terça-feira o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta.

O ministro esteve com o presidente durante a manhã e afirmou que Lula está terminando a medicação e retomará a agenda normal desta semana. Não há previsão de viagens.

Lula foi diagnosticado com pneumonia leve na noite de quinta-feira e tem despachado do Palácio da Alvorada desde então. No sábado, foi confirmado que o presidente estava também com Influenza A.

A viagem que o presidente faria para a China nesta semana foi cancelada pela doença do presidente, e ainda não tem nova data.

