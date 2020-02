Lula volta hoje a Brasília para depor à Justiça e reunir com bancada do PT

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca hoje para Brasília para prestar depoimento à Justiça e se reunir com a bancada petista no Congresso, com o objetivo de traçar linhas de atuação contra o governo Jair Bolsonaro (sem partido). Lula viajará acompanhado do ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à Presidência, Fernando Haddad (PT). A informação é do Portal UOL.

O encontro com a bancada está marcado para amanhã. A intenção é alinhar a atuação dos parlamentares no Congresso em oposição ao governo e tentar adequar as pautas econômicas do centrão e do governo à visão do partido, voltado para gasto com o social. O partido é a principal força da oposição, com a maior bancada na Câmara (53 deputados) e a quinta do Senado (6 senadores).