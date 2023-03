Lula voltará da China com pelo menos vinte acordos de cooperação assinados

Apoie o 247

247 – A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, com uma comitiva de 240 empresários, será extremamente proveitosa. "Os governos do Brasil e da China vão assinar ao menos 20 acordos de cooperação bilateral durante a visita de Estado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará entre 26 e 31 de março a Pequim e Xangai. Entre os acordos, está o que prevê a construção e o lançamento em órbita de um novo satélite sino-brasileiro, que permitirá um avanço na qualidade de imagem para monitorar o desmatamento florestal na Amazônia e outros biomas", informa o jornalista Felipe Frazão , do Estado de S. Paulo.

“O CBERS 6 será o primeiro satélite desenvolvido entre os dois (países) que usa uma tecnologia que permite ao radar monitorar a floresta mesmo com nuvens. É um avanço”, disse o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty.

"Também estão acertadas uma cooperação na área de esportes, em diferentes modalidades, e uma cultural, para promover coproduções televisivas entre entes da mídia chinesa e a brasileira. Há ainda na lista de memorandos ligados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com uma linha de crédito em vista, meio ambiente, educação, ciência e tecnologia, finanças, protocolos sanitários e fitossanitários ligados a produtos do agronegócio, entre outras", acrescenta o jornalista.

