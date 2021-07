Mãe de Ciro Nogueira assume vaga do filho no Senado

247 - Eliane e Silva Nogueira Lima (PP-PI), mãe do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, assumiu nesta quarta-feira (28) a vaga do filho no Senado. Ela já foi incluída na lista dos 81 senadores.

Eliane, que tem 72 anos de idade, era a primeira suplente do filho no Senado. Ela não tem experiência em cargos públicos.

Em 2018, quando a escolha pela mãe foi feita, adversários políticos consideravam que a movimentação era uma estratégia para o filho disputar o governo do estado do Piauí em 2022, mantendo o controle sobre sua vaga no Senado. (Com informações do Antagonista).

