Maia diz que 'perdeu o respeito' por Paulo Guedes

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que perdeu o respeito que tinha pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. “Estou esperando o Paulo Guedes cumprir 10 % das promessas feitas pra eu voltar a respeitá-lo", disse.

Segundo a coluna do jornalista Chico Alves, do UOL, a declaração de Maia foi feita após a revista Veja publicar uma entrevista em que Guedes afirma que o democrata e o governador de São Paulo, João Doria, arquitetaram o impeachment de Jair Bolsonaro e que a trama só não foi levada adiante porque ele contatou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para reduzir a tensão.

