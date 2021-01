Maia: é 'inevitável' uma CPI para investigar 'desorganização' e 'falta de logística' na Saúde'

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou considerar ser "inevitável” a abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar “a desorganização, toda a falta de capacidade de logística e de entrega de equipamentos e insumos aos estados e municípios" no enfrentamento à Covid-19.

“Isso tudo eu acho que vai acabar uma grande investigação. É inevitável que a gente tenha pelo menos uma grande Comissão Parlamentar de Inquérito a partir de um momento um pouco mais na frente”, disse Maia, de acordo com reportagem do jornal O Globo.

“Certamente essa investigação vai chegar aos responsáveis pelo não atendimento ao e-mail de uma indústria farmacêutica querendo vender vacina para o Brasil, — que agora já não tem mais essas vacinas para vender, toda a desorganização, toda a falta de capacidade de logística e de entrega de equipamentos e insumos aos estados e municípios, acho que isso vai ficar claro mais na frente”, completou.

Ainda segundo Maia, a gestão do general Eduardo Pazuello – considerado um especialista em logística - à frente do Ministério da Saúde se mostrou “um fracasso”. “Não há planejamento, não se acreditava na importância da vacina. O que me estranha é que quando o ministro Pazuello foi escolhido — ele tem uma boa relação, acho que ele é um bom militar —, mas acho que o motivo que o levou ao ministério, que era bom de logística, provou um fracasso, pelo menos até o momento”, afirmou.

