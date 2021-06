Mais de 70 cidades já confirmaram atos contra Bolsonaro no 19J: veja a lista

Cidades de todas as regiões brasileiras já confirmaram atos contra o governo Jair Bolsonaro no próximo sábado, 19 de junho. Também há manifestações previstas para acontecer no exterior. A TV 247 fará ampla cobertura das manifestações edit

247 - Mais de 70 cidades brasileiras já confirmaram protestos contra o governo Jair Bolsonaro no próximo sábado (19, em todas as regiões do País. Também há atos previstos para acontecer no exterior, em locais como Inglaterra, Itália e Portugal. A TV 247 fará ampla cobertura das manifestações

Confira a lista divulgada nesta segunda-feira de manhã pela Central de Movimentos Populares. Da mesma forma como aconteceu com o 29M, o número de cidades deve crescer ao longo da semana.

Norte

AM – Manaus – Passeata Praça da Saudade | 15h

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Belém – Caminhada Mercado de São Brás até Praça da República | 8h

PA – Santarém – Praça São Sebastião | 16h

RO – Guajará – Park Circuito | 9h

RO – Ji-Paraná – Casa do Papai Noel | 9h

RO – Porto Velho – Passeata Praça das Três Caixas d’Água | 9h

RO – Porto Velho – Carreata 7 de Abril com a Farquar | 8h

RR – Boa Vista – Carreata e ato Centro Cívico até Jaime Brasil | 9h

TO – Palmas – JK Entrada Leste do Palácio Araguaia (Lado da Serra) | 8h30

Nordeste

AL – Maceió – Carro, moto ou a pé Praça Centenário | 9h

BA – Jacobina – Praça do Garimpeiro | 8h30

BA – Jequié – Praça Ruy Barbosa | 9h

BA – Feira de Santana – (*Aguardando Infos*)

BA – Paulo Afonso – Carreata | 9h (*Aguardando Infos*)

BA – São Luís do Curu – Saída de ônibus rumo à Fortaleza (*Aguardando Infos*)

BA – Salvador – Largo do Campo Grande até Farol da Barra | 14h

BA – Serrinha – Carreata | 14h (*Aguardando Infos*)

CE – Fortaleza – Praça da Gentilândia | 15h30

CE – Tianguá (Região da Ibiapaba) – Em frente ao Mix Atacarejo | 7h

PE – Recife – Praça do Derby indo pela Conde da Boa Vista até Guararapes | 9h

PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 9h

PB – Cajazeiras – Praça das Oiticicas | 9h

PB – João Pessoa – Caminhada e carreata Lyceu Paraibano, rumo ao ponto de Cem Réis | 9h

PI – Piripiri – Praça da Bandeira | 10h

PI – Teresina – Praça Rio Branco | 8h

RN – Mossoró | praça Cícero Dias em frente ao Teatro Municipal | 16h

RN – Natal – Midway Mall até Natal Shopping Center | 15h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Carreata Praça do Buriti (até a Esplanada) | 8h

DF – Brasília – Caminhada Biblioteca Nacional | 9h

GO – Goiânia – Caminhada e Carreata Praça Cívica | 9h

MT – Cuiabá – Prainha – Ato Simbólico | 6h

MT – Cuiabá – Carreata SESC Arsenal – Sentido Santa Isabel | 8h

MT – Cuiabá – Praça Alencastro | 11h

Sudeste

ES – Vitória – Carro, Bike e a pé UFES até Assembléia Legislativa | 15h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade até Praça da Estação | 13h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h

SP – Santos – Estação da Cidadania | 16h

SP – Bauru – Praça Rui Barbosa | 14h

SP – Campinas – Caminhada Largo do Rosário até Centro | 10h

SP – Carapicuíba – Ato Simbólico na Vila Dirce e ida à Av. Paulista | 10h

SP – Diadema – Terminal Diadema | 14h

SP – Ilha Bela – Praça da Mangueira | 15h

SP – Indaiatuba – Av. Francisco de Paula Leite esquina do SESI em frente ao posto BR | 14h

SP – Jacareí – Pátio dos Trilhos – 9h30

SP – Jaú – Em frente ao Cemitério | 9h

SP – Laranjal Paulista – Carreata Cemitério da Saudade | 13h30 e Ato Simbólico Largo São João | 14h30

SP – Ribeirão Preto – Passeata Esplanada do Teatro Pedro II | 9h

SP – Santo André – Praça do Carmo | 10h

SP – Santo André – Paço Municipal | 13h

SP – São Paulo – MASP – 16h

SP – Sorocaba – Praça Coronel Fernando Prestes (Catedral) | 10h

SP – Osasco – Caminhada Rua Antônio Agu/Estação de Osasco | 13h30

RJ – Rio de Janeiro – Monumento Zumbi dos Palmares até Candelária | 10h

Sul

PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 15h

PR – Londrina – Em frente ao Teatro Ouro Verde | 16h

RS – Porto Alegre – Ato 150 anos da CARRIS (*Aguardando Infos*)

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

RS – Porto Alegre – Mercado Municipal em marcha até Largo Zumbi dos Palmares | 15h

SC – Araranguá – Relógio do Sol | 9h

SC – Blumenau – Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h

SC – Brusque – Ato distribuição de máscaras e arrecadação de alimentos na Praça Gilberto Colzani (Praça do Chafariz) | 10h

SC – Chapecó – Praça Bertaso | 9h30

SC – Florianópolis – Praça Tancredo Neves (Praça da ALESC) | 9h

SC – Itajaí – Calçadão da Hercílio | 10h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 10h

SC – Lages – Praça João Costa (Calçadão) | 15h

SC – Rio do Sul – Ato e Arrecadação de alimentos Praça Ermembergo Pellizzetti | 9h30

SC – São Miguel do Oeste – (*Aguardando Infos*)

SC – Tubarão – Carreata e Caminhada Praça da Arena Multiuso | 13h30

Atos no Exterior

19/06

Inglaterra – Londres – Embaixada do Brasil | 14h (horário local)

Inglaterra – Oxford – Fernando’s Cafe City Center | 13h (horário local)

Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia, Largo Amor de Perdição

20/06

Itália – Roma – Piazzale Del Verano 20h (horário local)

