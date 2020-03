Mandetta pode pedir demissão

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, “poderá colocar o cargo à disposição se for pressionado por Jair Bolsonaro a adotar uma postura mais flexível no combate ao coronavírus”, informa O Estado de S.Paulo.

A direção do DEM "decidiu internamente que se o ministro mudar o discurso do coronavírus vai retirar o apoio a ele.A avaliação dentro do DEM, no entanto, é que Mandetta poderá colocar o cargo à disposição do governo, se for pressionado por Bolsonaro a adotar uma postura mais flexível no combate ao coronavírus. Segundo pessoas próximas ao ministro, ele não estaria dispotos a 'rasgar o diploma de médico' nem comprometer sua biografia na área de saúde", escreveu a jornalista Jussara Soares.

Com seu pronunciamento, Bolsonaro na prática atacou todas as medidas do Ministério da Saúde para o combate à pandemia do coronavírus.

Leia um resumo do pronunciamento de Bolsonaro que chocou o país:

247 - Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no rádio e na TV na noite desta terça-feira (24), e voltou a minimizar a gravidade da pandemia do novo coronavírus.

Bolsonaro voltou a comparar a Covid-19 a uma "gripezinha" ou "resfriadinho" e pediu para prefeitos e governadores "abandonarem o conceito de terra arrasada", que, para ele, inclui o fechamento do comércio "e o confinamento em massa".

"O grupo de risco é o das pessoas acima de 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos", disse Bolsonaro.

Durante o seu pronunciamento, panelaços ocorreram em São Paulo, em bairros como Bela Vista e Santa Cecília, na região central. Também foram registrados protestos em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.