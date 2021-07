Marcelo Ramos diz que, com nomeação de Ciro Nogueira, Bolsonaro "já não manda mais em nada"

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), usou as redes sociais para afirmar que a ida do senador e líder do Centrão, Ciro Nogueira (PP-PI), para a Casa Civil comprova que Jair Bolsonaro “terceirizou” o governo e "não manda mais em nada”.

“Orçamento terceirizado. Cargos terceirizados. Governo terceirizado. Pra que semipresidencialismo se o presidente já não manda nada?”, postou o parlamentar no Twitter.

A postagem foi feita pouco depois de Bolsonaro anunciar que fará uma reforma ministerial na próxima segunda-feira (26). A troca de cadeiras visa assegurar o apoio do Centrão no Congresso.

Com isso, Ciro deverá ficar no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. Este, por sua vez, irá ser alocado na Secretaria-Geral da Presidência da República. O atual ocupante do cargo, Onyx Lorenzoni, assumirá o Ministério do Trabalho, pasta que será recriada por Bolsonaro.

Confira a postagem de Marcelo Ramos sobre o assunto.

