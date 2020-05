Marco Aurélio e Alexandre de Moraes trocam provocações em sessão do STF (vídeo)

Clima esquentou hoje na sessão virtual do STF.



Marco Aurelio: “Vossa excelência vai me ouvir agora. Vossa excelência fala demais”

Alexandre: “Vossa excelência que fala demais e na imprensa”

Marco: “Quando falo com a imprensa não falo em off”

Alê: “será?” pic.twitter.com/Phzvq1mc2o