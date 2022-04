Marco Aurélio Mello critica atuação de Alexandre de Moraes: "quase um xerife"

Apoie o 247

247 - O ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello foi duro ao criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o País não precisa de mais antagonismos, e que o cabo de guerra entre Moraes, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro não deve continuar.

Ao UOL, Marco Aurélio disse: "Precisamos de um cenário não de antagonismos, mas sim de respeito mútuo por parte dos agentes políticos. Se eu não fosse um homem otimista por criação na família e por minha vida no serviço público, minha vida como integrante do colegiado julgador, eu recearia até para próxima presidência da Justiça Eleitoral que está a cargo do ministro Alexandre de Moraes", afirmou. "Que se tire, como costumo dizer, um jargão, inclusive carioca, que se tire o pé do acelerador e se sente à mesa e não na mesa, para que prevaleça o entendimento, para que prevaleça a paz social".

"Ele (Moraes) está se aproximando de colocar a estrela no peito e o revólver na cintura. Ou seja, a atuação como xerife, não é o que convém. Os homens aceitam muito mais gestos do que palavras. Não cabe partir para o discurso visando fustigar a quem quer que seja", afirmou.

"O juiz deve atuar com firmeza, ou seja, tornando prevalecente a legislação regente da matéria, a legislação em vigor".

