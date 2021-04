Marco Aurélio Mello diz que trama de Bolsonaro contra ministros deixa “todos perplexos” no STF

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), reagiu nesta segunda-feira (12) às afirmações de Jair Bolsonaro, que durante conversa com senador Jorge Kajuru, defendeu a inclusão de governadores e prefeitos na CPI da Pandemia e pressiona pela instauração de procedimentos de impeachment de ministros do STF.

“Em tempos estranhos nada surpreende, deixa a todos perplexos”, afirmou o ministro Marco Aurélio à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Kajuru divulgou no domingo (11) a gravação da conversa que teve por telefone com Bolsonaro sobre a instalação da CPI da Covid, ordenada pelo ministro Luís Roberto Barroso. Em um trecho do diálogo, Bolsonaro sugere a pressão sobre o STF com pedidos de impeachment contra ministros.

“Você tem de fazer do limão uma limonada. Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros) também”, acrescentou. Kajuru responde que já entrou com pedido de afastamento do ministro Alexandre de Morais.

Também disse que ele e outros senadores pretendem investigar prefeitos e governadores. Avisado pelo senador que a conversa seria divulgada, Bolsonaro consentiu: “Tudo bem, tudo o que falei está falado”, afirmou.

Ouça a conversa entre Jorge Kajuru e Jair Bolsonaro:





