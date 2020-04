Marco Aurélio Mello, do STF, diz que Bolsonaro pode ter cometido crime comum

O ministro do STF Marco Aurélio Mello afirmou nesta sexta-feira (24), que Jair Bolsonaro pode ter cometido crime comum ao tentar acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal edit

247 - Marco Aurélio Mello afirmou, nesta sexta-feira (24), que o presidente Jair Bolsonaro pode ter cometido crime comum ao tentar acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro do STF afirmou, que, se for o caso, "o procurador-geral da República deve atuar em caso de crime comum". A informação é do Correio Braziliense.

Ele rechaçou as indicações de que o presidente da República tenta interferir no trabalho desenvolvido pela PF. "A Polícia Federal não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado, e deve atuar com independência", disse. O magistrado afirmou que alertou ainda na eleição sobre os riscos de Bolsonaro chegar ao poder.

"Vejo um quadro muito grave e que gera perplexidade. Vem a confirmar o que eu disse em um seminário na Universidade de Coimbra, que discorri sobre a tendência de se eleger populistas de direita. Disse com todas as letras que temia pelo Brasil", disse.

