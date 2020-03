Marília Arraes acusa Tabata Amaral de copiar seu projeto de absorventes

Parlamentar petista diz que a deputada do PDT de São Paulo apresentou neste ano projeto igual ao dela, do ano passado. Tabata diz que não tinha conhecimento edit

247 - A deputada federal Marília Arraes (PT-PE) afirmou que a colega Tabata Amaral (PDT-SP) copiou um projeto de lei de sua autoria, apresentado em 2019, que prevê distribuição gratuita de absorventes higiênicos em locais públicos.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o gabinete de Tabata chegou a pedir que Marília ficasse com a relatoria da proposta, o que não ocorreu. A pedetista apresentou então este ano um projeto com o mesmo objetivo do da petista.

“O natural seria ela ter me procurado para que nós duas, junto com a relatora do meu projeto [a deputada Natália Bonavides], buscássemos algo que contemplasse as duas propostas. E não divulgar a ideia como se tivesse partido dela”, disse Marília Arraes à coluna.

Tabata contesta, dizendo que não tinha conhecimento do projeto da parlamentar de Pernambuco. Além disso, destacou que depois da apresentação do projeto por Marília, um deputado homem também teria apresentado um projeto similar, mas que Marília não havia se pronunciado a respeito.

“O meu time pediu a relatoria, como faz sempre em propostas de áreas em que atuo, e ela foi negada, como acontece com vários pedidos. Eu não tinha conhecimento do projeto”, afirmou Tabata. “Está me parecendo muito estranha essa postura dela [Marília]”, acrescentou.

Neste sábado 7, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, debochou no Twitter da proposta com agressões machistas, dizendo que o nome da "estatal" que produziria o material poderia ser "CHICOBRÁS?" ou "MenstruaBR".