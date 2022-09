Marina oficializa apoio a Lula e fala em "reencontro político e programático"

Apoie o 247

247 - A ex-ministra Marina Silva (Rede), afirmou que seu o apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República representa um "reencontro político e programático". “Nosso reencontro se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país. Nós temos a ameaça das ameaças, ameaça à nossa democracia”, completou.

Ainda segundo ela, “sempre que a democracia é ameaçada, há uma tentativa de corrosão do tecido social em todas as suas dimensões. Sempre que a gente está de propostas, atitudes e processos que constituem a possibilidade da banalização do mal, homens e mulheres se unem para salvaguardar aquilo que está acima de nós. Acima de nós está a democracia, o sofrimento do nosso povo".

Ainda conforme a ex-ministra, é preciso adotar “uma política ambiental transversal, que tenha controle e participação social, que fortaleça o sistema nacional de meio ambiente e que seja capaz de investir em desenvolvimento sustentável. Agricultura de baixo carbono, e isso é perfeitamente possível, inclusive os R$ 340 bilhões do Plano Safra, que pode ser a base dessa transição. É preciso dar suporte ao desenvolvimento econômico para um novo ciclo de prosperidade que o Brasil e o mundo precisam colocar no trilho do século XXI, obedecendo o Acordo de Paris”.

“Chegarmos ao desmatamento zero pela reimplementação atualizada do plano que o senhor implementou e coordenou na Casa Civil, que foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. E eu poderia citar muitas coisas que são relevantes e que, ao ter colocado o nome desse documento de resgate atualizado da agenda socioambiental perdida, ninguém melhor que o senhor para fazer esse resgate, porque foi exatamente o senhor (ex-presidente Lula) que os iniciou", destacou.

Marina afirmou, ainda, que reconhece “legitimamente os demais esforços que estão sendo feitos para se tornarem a alternativa, mas compreendo que neste momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vidas de pessoas com pensamentos diferentes, é a sua candidatura [Lula]”.

“Em nome daquilo que está acima de nós e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós é que eu manifesto meu apoio de forma independente ao candidato, ex-presidente e futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Peço a Deus que a gente possa implementar aquilo que estamos nos comprometendo agora, com o que o senhor se compromete diante do Brasil, no conjunto do programa e ao que se soma aqui agora, que é uma contribuição", ressaltou em seguida.

